Нижнекамцы из центра «Балкыш» создают обереги в виде чебурашек для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В центре «Балкыш» города Нижнекамска продолжают особенную инициативу: уже полгода воспитанники шьют трогательных чебурашек по авторскому эскизу.

Эти игрушки для бойцов стали гораздо большим, чем просто талисманами. Знаменитый персонаж Эдуарда Успенского, когда-то найденный в коробке с апельсинами, сегодня воспринимается как негласный символ спецоперации – мягкий оберег, который напоминает военнослужащим о доме и детстве.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Стежок за стежком девочки заполняют детали синтепухом, пришивают сердечки и маленькие апельсины, украшают игрушки шарфиками. Эскиз придумала инструктор по труду Марина Ильина.

«Чебурашка стал символом спецоперации, это эмоциональный якорь для военнослужащих. Даже в жестких событиях он остается мягким оберегом, который напоминает о доме, детстве», – отмечает она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работают в швейной мастерской небольшими группами: подготовка, сборка, оформление – на один талисман уходит около недели. Для воспитанниц каждая игрушка – личная история.

«Чебурашка – носитель ценностей, верности, доброты, солидарности», – говорит Олеся. «У меня чебурашка ассоциируется с детством, теплотой, уютом», – делится Дарина. «Для меня чебурашка – это добрый и решительный герой», – добавляет Милана.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помощь фронту в «Балкыше» не ограничивается одной мастерской. Ребята плетут маскировочные сети на базе политехнического и нефтехимического колледжей, изготавливают браслеты выживания и сухие души. Но именно чебурашки вызывают у бойцов особые чувства.

Волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова вспоминает: «Воспитанники “Балкыша” часто приходят в наш центр гумпомощи на Химиков, 72Б. В один из дней пришел отпускник, попросил чебурашку. Девочки откликнулись и решили сшить чебурашек для наших ребят на СВО».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Часть готовых игрушек в этот же день передали волонтерам, чтобы они быстрее дошли до адресатов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.