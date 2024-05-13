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Нижнекамцы доставили партию гумпомощи новорожденным жителям Рубежного и Лисичанска
В Рубежное и Лисичанск из Татарстана доставили очередную партию гуманитарной помощи для семей с маленькими детьми. Коляски, памперсы, специализированное питание, средства гигиены предназначены для ухода и создания комфортных условий малышей.
Такой подарок жителям подшефных городов сделали активисты из Нижнекамска. Грузовик с детскими вещами в Рубежное и Лисичанск доставила лидер волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева и ее земляки-единомышленники.
Отметим, что это не первая помощь, оказанная нижнекамцами новым российским территориям. Жители столицы нефтехимии и нефтепереработки при участии движения «Вместе мы можем больше» регулярно собирают все необходимое для рубежан и лисичан, в чьих семьях родились дети во время СВО. Такая идея у Ларисы Нуреевой зародилась после ее первого визита в подшефные города и личного общения с молодыми родителям. Инициатива нижнекамки была поддержана в ее родном городе.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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