Нижнекамцы доставили партию гумпомощи новорожденным жителям Рубежного и Лисичанска

В Рубежное и Лисичанск из Татарстана доставили очередную партию гуманитарной помощи для семей с маленькими детьми. Коляски, памперсы, специализированное питание, средства гигиены предназначены для ухода и создания комфортных условий малышей.

Такой подарок жителям подшефных городов сделали активисты из Нижнекамска. Грузовик с детскими вещами в Рубежное и Лисичанск доставила лидер волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева и ее земляки-единомышленники.

Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что это не первая помощь, оказанная нижнекамцами новым российским территориям. Жители столицы нефтехимии и нефтепереработки при участии движения «Вместе мы можем больше» регулярно собирают все необходимое для рубежан и лисичан, в чьих семьях родились дети во время СВО. Такая идея у Ларисы Нуреевой зародилась после ее первого визита в подшефные города и личного общения с молодыми родителям. Инициатива нижнекамки была поддержана в ее родном городе.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.