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В 2023 году нижнекамцы чаще всего жаловались на отопление, горячую воду и канализацию
Более 85 тыс. заявок поступило от жителей города и района в информационную систему «Открытый Нижнекамск» в 2023 году. Чаще всего обращения касались горячего водоснабжения, отопления, вывоза ТБО и неисправности сетей канализации. Об этом на деловом понедельнике доложила начальник отдела службы учета претензий граждан Лилия Сафина.
«Оперативность выполнения, а также количество подтвержденных обращений граждан являются показателями работы подрядных организаций. Критерием служит процент выполненных заявок. Рейтинг выстраивается автоматически и ежедневно обновляется. Выполнение в 2023 году составило 100%», — сообщила докладчица.
По ее словам, количество заявок от нижнекамцев выросло. В прошлом году через сайт было подано 13441 обращение по горячей воде и 12135 — по отоплению. В 2022-м — 7421 и 6596 соответственно.
Вместе с тем за год выросло и число пользователей «Открытого Нижнекамска»: с 1158 до 1383 человек.
«Это указывает на доступность и удобство программы. Именно в личном кабинете, по своему адресу, житель может своевременно получать информацию о плановых, аварийных отключениях: горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, а также подать заявку и контролировать ход ее выполнения», — подчеркнула начальник отдела службы учета.
Всего за весь период работы системы отработано более 1,5 млн заявок от жителей. Для этого задействованы 62 обслуживающие организации.
Презентация: пресс-служба Нижнекамского района.
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