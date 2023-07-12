Нижнекамцы бьют тревогу: озеро Подборное практически полностью высохло

Озеро Подборное в Нижнекамском районе Татарстана, глубина которого еще не так давно составляла несколько метров, за три месяца обмелело настолько, что местные жители опасаются его полного пересыхания.

Фото: © Надежда Верещагина

Уровень воды, по словам обеспокоенных жителей района, ежедневно падает на 5 сантиметров.

Озеро не только излюбленное место рыбалки и отдыха. Воду из этого водоема садоводы используют для полива своих участков. По словам председателя СНТ «Строитель» Ленара Гараева, трубы насосной станции из-за пересыхания озера пришлось удлинить на 50 метров.

Жаркая погода, конечно, сказалась на состоянии водоема, но главная причина, по мнению Гараева, заключается в сломанном коллекторе дождевых и сточных вод. Из-за него каждый год стоки из города подтапливают местные огороды, а ил откладывается на дне водоема.

Решить проблему оперативно невозможно. Такой ответ журналистам дали в местном отделе охраны труда и окружающей среды. Более того, по словам специалистов, вода из озера используется для нужд дачников без необходимых документов.

«В соответствии со статьей 11 Водного кодекса России для забора воды требуется получить разрешение. В отношении данного объекта их выдает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. К сожалению, на территории НМР ни одним СНТ такое разрешение не получено. В том числе при наличии документации СНТ обязано обеспечить контроль за объемом забираемой воды, а также реализовать природоохранные мероприятия. На сегодняшний день СНТ „Строитель“ таких мероприятий не проводит», — пояснила начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполкома Нижнекамска Ольга Чернышова.

Так что единственный вариант для сохранения озера, по словам специалистов, — это экономия. Желательно провести поиск альтернативных мест забора воды. Что касается коллектора дождевых и талых вод, то проектирование работ по его реконструкции запланировано на 2024 год.

Материал подготовлен при участии Надежды Верещагиной.