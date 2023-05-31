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Руc Тат
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Происшествия 31 мая 2023 16:07

Нижнекамцу дали 2 года колонии за врезку в нефтепровод и ущерб в полмиллиона рублей

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Жителя Нижнекамска признали виновным в повреждении магистрального нефтепровода и приготовлении к краже нефтепродуктов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в октябре 2021 года мужчина осуществил врезку в нефтепровод, причинив владельцу ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Осуществить хищение ему не удалось – в начале июля 2022 года правоохранители с сотрудники службы безопасности нефтяной компании обнаружили врезку и пресекли действия злоумышленника. На месте преступления был обнаружен шланг высокого давления длиной не менее 1411 метров.

Свою вину 47-летний нижнекамец признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет исправительной колонии общего режима.

#незаконная врезка в нефтепровод
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