Нижнекамцу дали 2 года колонии за врезку в нефтепровод и ущерб в полмиллиона рублей

Жителя Нижнекамска признали виновным в повреждении магистрального нефтепровода и приготовлении к краже нефтепродуктов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в октябре 2021 года мужчина осуществил врезку в нефтепровод, причинив владельцу ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Осуществить хищение ему не удалось – в начале июля 2022 года правоохранители с сотрудники службы безопасности нефтяной компании обнаружили врезку и пресекли действия злоумышленника. На месте преступления был обнаружен шланг высокого давления длиной не менее 1411 метров.

Свою вину 47-летний нижнекамец признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет исправительной колонии общего режима.