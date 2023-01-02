Нижнекамцев ждут на снежную битву, зимний футбол и «громкие чтения»

С 2 января гостей и жителей Нижнекамска ждут в парках, скверах, театрах и библиотеках, где разные управления города подготовили обширную новогоднюю программу, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Так, с 2 по 6 января с 13.00 до 14.00 в общественных пространствах будет работать мастерская полезных каникул «Играй! Читай! Дружи с книгой!» в рамках проекта «Хорошо, что есть каникулы!» для активных пользователей библиотеки.

На базе центральной детской библиотеки «Апуш» с 2 по 8 января пройдут увлекательные мастер-классы, квесты, просмотры мультфильмов и кинопоказы, игровые программы и встречи со спикерами для родителей. 2 января с 13.00 начнутся литературные часы, семейные мастер-классы. Все пришедшие смогут посмотреть фильм «Мороз Иванович», который начнется в 14.00.

2 января в 9.00 в парке «Семья» пройдет «Зимнее веселье» — развлекательная прогулка в парк с воспитанниками социального приюта для детей и подростков «Балкыш».

3 января в 11.00 в парке Нефтехимиков стартуют «Зимние забавы», развлечения на катке. Завершится шоу-программа дискотекой. В 13.00 на набережной поселка Красный Ключ состоится развлекательная программа «Веселые каникулы». В этот же день в 13.00 Татарский драмтеатр им. Т. Миннуллина даст новогоднее представление для детей «Мираликундия. Таинственный гиппопотам». А в детской библиотеке «Апуш» устроят «День Пеппи Длинный чулок», посетителей ждет квиз-игра, мастер-класс, выставка-сюрприз для родителей.

4 января на набережной Красного Ключа пройдет спортивно-развлекательная программа для подростков и молодежи «Зимние забавы». Начало — в 9.00. В 11.00 нижнекамцев приглашают на игровую программу «Веселые каникулы» в парк Нефтехимиков. В 17.00 начнется танцевальная часть представления.

В 12.00 в парке «Семья» состоится фестиваль подвижных игр «Новогодняя карусель». Здесь будет работать ярмарка «Рождественские колядки», организаторы проведут народные игры-забавы. В Доме народного творчества в 14.00 запланирован мастер-класс по актерскому мастерству от студии «Еще не Театр». В библиотеке «Апуш» пришедших ждет программа «Богатырская застава» — познавательная игра, эстафета, подвижные игры, видеопросмотр. Начало — в 13.00.

5 января в полдень в парке «Семья» пройдут конкурсы, игры, эстафеты «Новогодний валенок». А на набережной Нижнекамска в поселке Красный Ключ состоится тюбинг-фест «Рождественская гонка» (начало в 12.00). В парке Нефтехимиков всех ждет зимний футбол и снежная битва. Все желающие также смогут присоединиться к развлечениям на катке и дискотеке под открытым небом. Начало программы в 11.00.

В этот же день библиотека «Апуш» приглашает всех в гости к Деду Морозу, где подготовлены громкие чтения, пазл-бум, мультсалон и многое другое. Начало — в 13.00.

Посмотреть театрализованное интерактивное представление, принять участие в турнире богатырей и в святочных гаданиях можно будет 6 января в парке Нефтехимиков с 11.00 до 19.00. В этом же парке на следующий день с 11.00 нижнекамцев приглашают поучаствовать в «Веселых стартах» и покататься на коньках.

7 января в парке «Семья» запланирована развлекательная программа «Рождественские посиделки». Начало — в 16.00.