Нижнекамцев призвали не разрушать клумбы с будущими цветами

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Озеленители Нижнекамска высадили еще прошлой осенью тюльпаны у монумента Победы. К 9 Мая они должны расцвести. Одну из клумб неизвестные повредили, погубив несколько десятков цветов. В связи с этим власти города призвали граждан не разрушать будущие цветники.

«Проблема в том, что этот процесс уже необратим, корень остался в земле, росточки уже не даст. Это надо выкапывать, увозить, сушить, своя технология есть. Но к 9 Мая, к сожалению, эти цветы нас не порадуют», — посетовала начальник участка озеленения МУП «КПБ» Татьяна Исаева.

Восстановить клумбу в этом сезоне уже не получится, потому озеленители просят нижнекамцев бережнее относиться к зеленым насаждением.

В Нижнекамске есть уголок, где круглый год — лето: это теплицы МУП «КПБ», где уже с января выращивают цветы для высадки на городских клумбах. Озеленителями посажено порядка 250 тысяч семян. Сейчас некоторые петуньи уже зацвели, какие-то пока еще только дали ростки. К их пикировке специалисты уже приступили.

Процесс имеет свои сложности. По словам цветовода Марии Жестковой, это очень кропотливая работа. Необходимо очень аккуратно и нежно обращаться с ростками, повредить их просто, а вот чтобы прорастить снова нужно время.

«После того как семена проросли, мы их пикируем, рассаживаем каждый маленький росточек в отдельную ячейку, для того, чтобы подрастали, набирались сил перед высадкой в город», — поделилась тонкостями процесса специалист.

Десятки кассет заготовлены, в каждой сотни и даже тысячи ячеек с ростками. Высадку цветов для города в этой теплице начали еще в январе. Некоторые растения расцвели. Самые распространённые из них петунии.

«Здесь у нас петуния, неприхотливое растение, выдерживает слабые морозы, всегда яркая, все лето цветет, она стелется пышным ковром. Для города идеальная композиция. Можно в любом цвете обыграть, хорошо сочетается с другими цветами», — говорит начальник участка озеленения МУП «КПБ» Татьяна Исаева.

«Всего в МУП „КПБ“ высажены 3 большие теплицы, где поддерживается необходимый уровень и влажности, и температуры. В этом году удалось снабдить цветник системой автополива», — продолжает Исаева.

Первую высадку озеленители произведут ориентировочно в конце апреля — начале мая, всё зависит от погодных условий.

«Сортов у нас вообще 12, это не только петуния, но и газания, бархатцы, у каждого сорта есть свои подвиды, цветовая гамма разная. Посеяно 250 тысяч семян в этом году. Кроме однолеток пойдут многолетки — будет высажено примерно 2 тысяч семян многолеток», — рассказала Татьяна Исаева.