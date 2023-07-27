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Нижнекамцев пригласили поделиться своими поделками для ярмарки для помощи мобилизованным
В Нижнекамске в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем» до 18 августа будет проводиться сбор изделий ручной работы для дальнейшей реализации на Стахеевском фестивале «Верую». Об этом сообщает «НТР 24».
Организатором акции выступает «Нижнекамское русское общество». Чтобы принять участие, нужно принести свои поделки с пометкой «для благотворительной акции» в Дом дружбы народов и в церковную лавку:
- в храме Воскресения Христова (улица Мурадьяна, 5);
- в храме Рождества Христова (проспект Мира, 49);
- в храме преподобного Романа Сладкопевца (Вокзальная, 29А);
- в храме Пресвятой Богородицы села Большое Афанасово (Центральная, 61);
- в архиерейском подворье поселка Красный Ключ.
Игрушки, поделки, открытки, картины, изделия из глины и ткани и многое другое будут представлены на ярмарочной площадке фестиваля. Вырученные средства будут направлены на поддержку мобилизованных нижнекамцев и их семей.
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