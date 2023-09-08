Нижнекамцев предупредили о сильном горении факела на заводе Нижнекамскнефтехима

С 9 сентября на заводе этилена Нижнекамскнефтехима начинается плановый остановочный ремонт. В связи с остановочными операциями ожидается дымное горение факела с 9 по 10 сентября. Информация об этом появилась на официальной странице нефтехимической компании «ВКонтакте».

«Выход на факел — временное явление, которое не выходит за нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и прекратится после выхода на штатный режим работы. Никакой угрозы для населения и окружающей среды это не представляет», – указано в релизе.

Кроме того, будет организован круглосуточный контроль стоков и качества атмосферного воздуха, отметили в пресс-службе компании.

Завершение ремонтных работ планируется 29 сентября.