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Нижнекамцев предупредили о сильном горении факела на заводе Нижнекамскнефтехима
С 9 сентября на заводе этилена Нижнекамскнефтехима начинается плановый остановочный ремонт. В связи с остановочными операциями ожидается дымное горение факела с 9 по 10 сентября. Информация об этом появилась на официальной странице нефтехимической компании «ВКонтакте».
«Выход на факел — временное явление, которое не выходит за нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и прекратится после выхода на штатный режим работы. Никакой угрозы для населения и окружающей среды это не представляет», – указано в релизе.
Кроме того, будет организован круглосуточный контроль стоков и качества атмосферного воздуха, отметили в пресс-службе компании.
Завершение ремонтных работ планируется 29 сентября.
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