Нижнекамцев предупредили о мошенничествах с заменой домофонов

На многоквартирных домах Нижнекамска стали появляться объявления о замене домофонов. Текст с предложением о покупке или получении новых ключей сопровождают QR-коды, которые ведут на сайт мошенников.

Как отметили в администрации Нижнекамска, управляющие компании города не имеют никакого отношения к появлению данных листовок. Если же жильцам требуется установка либо замена домофона, они должны связаться с компанией, которая занимается их обслуживанием.

Найти название и телефон такой организации можно на квитанции об оплате за ЖКУ.