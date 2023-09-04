news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 сентября 2023 15:23

Нижнекамцев предупредили о мошенничествах с заменой домофонов

Скопировать ссылку

На многоквартирных домах Нижнекамска стали появляться объявления о замене домофонов. Текст с предложением о покупке или получении новых ключей сопровождают QR-коды, которые ведут на сайт мошенников.

Как отметили в администрации Нижнекамска, управляющие компании города не имеют никакого отношения к появлению данных листовок. Если же жильцам требуется установка либо замена домофона, они должны связаться с компанией, которая занимается их обслуживанием.

Найти название и телефон такой организации можно на квитанции об оплате за ЖКУ.

#домофоны #мошенники
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное