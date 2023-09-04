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Нижнекамцев предупредили о мошенничествах с заменой домофонов
На многоквартирных домах Нижнекамска стали появляться объявления о замене домофонов. Текст с предложением о покупке или получении новых ключей сопровождают QR-коды, которые ведут на сайт мошенников.
Как отметили в администрации Нижнекамска, управляющие компании города не имеют никакого отношения к появлению данных листовок. Если же жильцам требуется установка либо замена домофона, они должны связаться с компанией, которая занимается их обслуживанием.
Найти название и телефон такой организации можно на квитанции об оплате за ЖКУ.
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