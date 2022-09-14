Татарстанские бизнесмены заработали на маркетплейсах 25 млрд рублей

На маркетплейсах количество татарстанских предпринимателей превысило 32 тысячи, а их выручка в первом полугодиии достигла 25 млрд рублей, что соответствует доходам селлеров из республики за весь прошлый год. Об этом стало известно на обучающем семинаре для предпринимателей, посвященном интернет-торговле, который прошел сегодня в Нижнекамске.

Участие в семинаре приняли более 180 жителей города и муниципального района. Эксперты и приглашенные спикеры рассказали участникам семинара об особенностях электронной торговли и научили увеличивать объем сбыта товаров.

«Интерес предпринимателей к торговле товарами через интернет объясняется тем, что это один из главных драйверов роста всей экономики. По итогам первой половины 2022 года более 14% всех зарегистрированных в Татарстане субъектов малого и среднего бизнеса открыли свои магазины на маркетплейсах», – отметила исполнительный директор АНО «Центр электронной торговли» Инесса Яруллина.

При этом она подчеркнула, что маркетплейсы – не единственный канал продаж. «Есть социальные сети, интернет-магазины, специализированные сайты и классифайды – доски объявлений», – добавила она, отметив, что на семинаре бизнесменам рассказали о специфике разных площадок.

Мероприятие стало первым из серии бесплатных обучающих семинаров, которые пройдут на территории Татарстана. Следующие семинары будут проведены в Зеленодольске, Набережных Челнах и Казани, сообщает пресс-служба «Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко».