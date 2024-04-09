Нижнекамцам в одном из ТЦ организовали проверку здоровья во время шоппинга

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске, в торговом центре «Рамус Молл», организовали выездную диспансеризацию. Пункт расположился на первом этаже рядом с елкой. Нижнекамцы смогли пройти первый этап обследования.

Пациенты заполняют анкету, после чего врачи измеряют рост, вес, делают ЭКГ, проверяют артериальное давление, производят забор крови. Также прямо на парковке находится передвижной флюорограф. Время диспансеризации занимает 15 минут — за такое время можно пройти первый этап обследования.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Все остальные исследования, такие как смотровой кабинет, маммография и другие, можно пройти в поликлинике. Пациентов будут приглашать в определенные дни и часы, и они смогут завершить обследование», — рассказала заведующая поликлиникой №1 Нижнекамской центральной районной больницы Розалия Хайруллина.

Ещё до начала диспансеризации в торговом центре образовалась очередь. Кто-то заранее знал о процедуре и пришёл на осмотр целенаправленно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Другие нижнекамцы присоединились к акции по наводке волонтеров, которые встречали у входа в торговый центр. Повезло и сотрудникам, которые в этот день вышли на работу. Всего за 4 часа обследовали 69 человек.

«Мы узнали о том, что проводится диспансеризация здесь, потому что это удобнее. В поликлинике очереди большие, отдельный день надо выделять», — рассказала сотрудница ТЦ Елена Михайлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Организовать выездную диспансеризацию удалось благодаря поддержке главы района Рамиля Муллина, а также предпринимателей города. Пройти обследование в торговом центре можно будет и в ближайшие 2 недели, 13 и 20 апреля, с 10 утра до 2 часов дня. При себе нижнекамцам достаточно иметь паспорт и полис.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске выросла смертность от онкологии. Решением данной проблемы являются ежегодные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Онкологический скрининг в рамках данных мероприятий включает в себя прохождение флюорографии, маммографии, ФГДС и сдачу крови.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой