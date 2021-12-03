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Общество
3 декабря 2021  02:13

Нижнекамцам с инвалидностью предложат вакансии монтажника и преподавателя

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В рамках Декады инвалидов 3 декабря в Нижнекамске состоится мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости.

Нижнекамцам с инвалидностью предложат вакансии воспитателя группы продленного дня, гардеробщика, диспетчера, координатора департамента нефти, газа и химии, медсестрой в бассейне.

Также городу требуются младший воспитатель, монтажник, преподаватель, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Жилищный сервис», специалист в Департамент ЖКХ, уборщик производственных и служебных помещений.

Ярмарка пройдет 3 декабря в Центре занятости населения в 10 часов в кабинете № 222. А 7 и 8 декабря в 9 часов в кабинете № 207 будут проведены мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан с инвалидностью.

#нижнекамский район
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