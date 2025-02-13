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Происшествия 13 февраля 2025 12:13

Нижнекамца, пришедшего на судебное заседание с наркотиками в кармане, ждет суд

Нижнекамец, пришедший на судебное заседание с наркотиками в кармане, предстанет перед судом.

Прибывшие сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали 48–летнего местного жителя, который состоит на учете в наркологическом диспансере. Во время досмотра у него изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения.

Согласно исследованию, данное средство содержит в составе наркотик PVP. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Выяснилось, что мужчина является обвиняемым за совершение наркопреступления и в этот день пришел на судебное заседание.

Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений.

#наркотики
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