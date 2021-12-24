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Происшествия
24 декабря 2021  13:55
Павел Климчак

Нижнекамца осудили за насилие над двумя 13-летними девочками

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Как установило следствие, в августе этого года две 13-летние девочки приехали погостить к родственникам в Альметьевский район. Дома были две женщины и 37-летний знакомый одной из них из Нижнекамска.

После распития алкоголя женщины уснули, а мужчина растлил обеих девочек. После этого он заманил одну из них в туалет, где изнасиловал.

На него завели уголовное дело за по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#изнасилование девочки #колония строгого режима
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