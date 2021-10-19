Нижнекамца обвинили в сексуальном насилии над 7-летними девочками на детской площадке
Инцидент произошел днем 16 октября на детских площадках по улицам 30 лет Победы и Табеева в Нижнекамске. Пьяный 46-летний местный житель надругался над двумя семилетними девочками. О произошедшем дети рассказали своим родителям, которые обратились в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка». Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника, он отказался от дачи показаний.
В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Пресс-служба МВД по РТ опубликовала видео произошедшего с камер видеонаблюдения.