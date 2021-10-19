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Ру Тат
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19 октября 2021  14:36
Павел Климчак

Нижнекамца обвинили в сексуальном насилии над 7-летними девочками на детской площадке

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Инцидент произошел днем 16 октября на детских площадках по улицам 30 лет Победы и Табеева в Нижнекамске. Пьяный 46-летний местный житель надругался над двумя семилетними девочками. О произошедшем дети рассказали своим родителям, которые обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка». Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника, он отказался от дачи показаний.

В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Пресс-служба МВД по РТ опубликовала видео произошедшего с камер видеонаблюдения.

#Нижнекамск #насильственные действия сексуального характера над ребенком
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