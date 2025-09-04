Нижнекамца будут судить за покупку 10 тысяч пачек немаркированного табака для перепродажи

В Нижнекамске утвердили обвинение в отношении 42-летнего местного жителя. Его будут судить за приобретение в целях сбыта свыше 10 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие установило, что с 1 июля по 17 сентября 2024 года житель Нижнекамска купил и спрятал в магазине на улице Первопроходцев 10 898 пачек сигарет без акцизных марок на сумму больше 1,5 млн рублей. Табачные изделия мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи.

Свою вину нижнекамец признал. Уголовное дело в отношении неустановленных следствием поставщиков выделено в отдельное производство.