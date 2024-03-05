«Низкий вам поклон»: матерей и жен бойцов СВО в Челнах поздравили с 8 Марта

В концертном зале им. С. Садыковой Набережных Челнов состоялся праздничный концерт «Есть в марте день особый», посвященный Международному женскому дню, 8 Марта.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, мамы и жены военнослужащих, многодетные матери, представители общественных организаций и жительницы Центрального района.

В фойе всех приглашенных встречали кадеты школы №47 имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова.

В этот день со сцены искренние слова поздравлений и добрые пожелания самой нежной половине человечества звучали на протяжении всего концерта.

С поздравлениями к прекрасной половине обратился глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! 8 Марта — особенный день, когда отчетливо ощущается приближение весны и пробуждение природы. Это самое подходящее время, чтобы поблагодарить наших женщин за ваши прекрасные качества — мягкость и доброту, заботу и внимание, милосердие и любовь», — сказал он.

Отдельные слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес матерей и жен военнослужащих, чьи сыновья и мужья находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Низкий вам поклон за ваших мужчин — это настоящие герои!» — сказал Фаттахов.

Музыкальные подарки всем присутствующим в зале женщинам дарили солисты и творческие коллективы культурного центра «Кызыл тау», студии танца «Ритм», образцового детского коллектива «Терпсихора». Также на концерте прозвучали песни в исполнении заслуженных артистов РТ Равиля Галиева, Ильгизара Муртазина, Федора Кузнецова.

Учащиеся школ Центрального района подготовили подарки для всех гостей — праздничные открытки.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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