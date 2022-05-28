«Нижгарбикэ-2022»: в татарском селе Нижегородской области прошел ежегодный конкурс

«Нижгарбикэ» – ежегодный конкурс для женщин, который организует областная организация татарских женщин «Ак калфак»

Фото © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нижегородский край подарил татарской культуре целый ряд выдающихся деятелей: это певцы Рашит Вагапов, Хайдар Бигичев, писатели Кави Наджми, Ахмет Саттар, баянисты Рамиль Курамшин и Ринат Валеев, продюсер Рифат Фаттахов и другие. Татары – вторая по численности этническая группа в Нижегородской области (44 тыс. по данным переписи 2010 года), они компактно проживают в Краснооктябрьском, Пильнинском, Сергачском, Спасском, Княгининском и Сеченовском районах.

Практически в каждой местности, где живут татары, есть свои традиционные праздники и конкурсы. В Сергачском районе это ежегодный женский съезд, который организует областная организация татарских женщин «Ак калфак», а также конкурс для женщин «Нижгарбикэ». Эти два праздника проходят в Доме культуры села Кочко-Пожарки. В этом году съезд и конкурс проходили в пятый раз.

Конкурс и ежегодный женский съезд проходят в Доме культуры села Кочко-Пожарки. В этом году съезд и конкурс проходили в пятый раз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гостеприимство по-нижгарски

Чтобы успеть к мероприятию, из Казани выехали в шесть утра. Нам предстояло преодолеть более 300 километров пути. Уже на границе Чувашии с Нижегородской областью мы почувствовали, что Татарстан остался далеко позади – дороги плохие, яма на яме, даже заплатки на асфальте заново залатаны. Второе, что удивило, – огромные деревянные кресты. Они установлены у каждой русской деревни. Села же Сергачского района встретили нас красивыми минаретами.

Кочки-Пожарки – большая деревня, расположенная на неровной местности. Есть тут и возвышенности, и низины, дома в селе рассыпаны свободно по территории. Кто был в селе Шали в Пестречинском районе, могут себе представить и Кочко-Пожарки – они похожи по своему расположению. Чуть не заблудились в деревне, пока искали здание Дома культуры. Зато удалось посмотреть, как живут здесь люди. Дома – крепкие, с узорными наличниками. Отлитые из чугуна ограждения. Наше внимание привлек частный дом, на котором, как на минарете, блестел полумесяц. Такие же полумесяцы украшают и заборы, и макушки столбов на воротах. Долго не могли оторвать глаз от такого явления – нам это показалось очень необычным.

Разиля Ахмадуллина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наконец, мы приехали к одноэтажному кирпичному зданию Дома культуры. Зайдя внутрь, встретили Разилю Ардинатовну – это она нас пригласила на мероприятие и все время поддерживала с нами связь. Разиля ханум упрекнула нас: «Опоздали!» Неужели конкурс уже провели и нам не удастся его увидеть? Но наши переживания были напрасны. Оказалось, что организаторы запланировали встречу с поэтессой и ведущей Шамсией Зигангировой, но она не смогла приехать. Не успели к назначенному времени и представители районной газеты «Авылым хәбәрләре». В то же время гости из Казани были уже на месте – заслуженные артистки Татарстана дуэт «Фарида-Алсу» выехали в пять утра, чтобы вовремя оказаться на празднике.

Не дожидаясь остальных, организаторы решили устроить официальную церемонию встречи для тех, кто приехал. Нас попросили выйти из Дома культуры. В руках встречающих был торт «Рафаэлло», который показался очень вкусным. После приветственных слов участники мероприятия потанцевали под татарскую гармонь. Затем нас снова позвали внутрь.

После приветственных слов участники мероприятия потанцевали под татарскую гармонь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В комнате рядом с актовым залом был накрыт стол. «Вот сейчас будет чаепитие для гостей, как-никак приехали издалека», – подумали мы, но ошиблись. В итоге пришлось попросить дать нам хотя бы по чашечке чая. Тогда нас проводили в комнату, стены которой были увешаны афишами татарских артистов. Среди утвари нашли себе стулья, присели отдохнуть. Обратили внимание на надпись на одной из афиш: «Гостеприимство по-татарски». После долгого ожидания, наконец, нам принесли чай.

Лучшей татаркой стала чувашка Галина Идрисова

Руководительница областного отделения «Ак калфак» Разиля апа Ахмадуллина открыла съезд, и, не мешкая, приступила к награждению самых активных членов организации. Торжественную часть съезда украсили музыкальные номера в исполнении местных самодеятельных артистов. На форум собрались около ста делегатов из Спасского, Краснооктябрьского, Пильнинского районов Нижегородской области, а также из Дзержинска и самого Нижнего Новгорода. Казань представляли дуэт «Фарида-Алсу», а также журналисты – Зиля Мубаракшина из «Татар-информа» и Динара Ахметова – корреспондент газет «Шэхри Казан» и «Без бергэ».

Глава Управления по культуре и туризму Сергачского района Светлана Лисина обратилась к участникам съезда на татарском: «Кадерле дуслар, исәнмесез!» «Мы поможем вам отвлечься от ваших проблем и подарим хорошее настроение. Вы рады этому?» – спросила чиновница, зрители ответили бурными аплодисментами. Все с нетерпением ждали начала самой волнительной части праздника – конкурса «Нижгарбикэ».

Первое задание для конкурсанток – «визитка». Женщины подготовили презентации о себе, обязательное условие – рассказать о своей семье, родословной Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первое задание для конкурсанток – «визитка». Женщины подготовили презентации о себе, обязательное условие – рассказать о своей семье, родословной. Второе задание – на мастерство хозяек, участницы представили жюри и зрителям приготовленную ими выпечку, рукоделие. Для третьего конкурса они подготовили номера об обрядах и обычаях нижегородских татар. Как потом рассказали организаторы, количество заданий пришлось сократить, чтобы дать возможность принять участие всем, кто хотел испытать себя на конкурсе.

Основными критериями оценки были умение конкурсанток свободно общаться на родном языке, знание татарских национальных традиций, истории народа, а также их образ мыслей и красота речи.

Победительницей V конкурса «Нижгарбикә» стала библиотекарь села Мөтеравыл (Андреевка) Галина Идрисова. Ее наградили титулом «Нижгарбикә-2022» и вручили вышитый калфак.

Остальные участницы получили награды в разных номинациях. «Хранительницей семейного очага» была признана Хамдия Магсумова из села Татарское Маклаково Спасского района, «Самой доброй» – Раиса Сабитова, учительница из села Уразовка Краснооктябрьского района. «Искусной хозяйкой» жюри назвало Алсу Рахматуллину из Дзержинска, а приз зрительских симпатий ушел сотруднице Дома культуры села Кочко-Пожарки Наиле Зиганшиной. «Мастер своего дела» – сотрудница Дома культуры из села Тукай Спасского района Гузелия Шакирова. «Самая смекалистая» – методист Дома культуры села Петряксы Пильнинского района Рамиля Закирова, а «Самая талантливая» – Гульсум Алиева из Нижнего Новгорода.

По результатам голосования на сайте «Интертат» победила Наиля Камалетдинова, младшая воспитательница в детском саду в селе Сафаджай Пильнинского района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По результатам голосования на сайте «Интертат» победила Наиля Камалетдинова, младшая воспитательница в детском саду в селе Сафаджай Пильнинского района. Наиля набрала 611 голосов. Стоит отметить, что накрутка голосов в этой части конкурса была невозможна, так как к голосованию допускались только верифицированные пользователи через их аккаунты во «ВКонтакте».

Наилю Камалетдинову поздравили от имени руководства «Татмедиа», а также главного редактора татарской редакции «Татар-информ» Рамиса Латыпова. Победительнице были вручены диплом от электронной газеты «Интертат» и памятный подарок.

«В семье мужа приняла ислам»

Победительница конкурса «Нижгарбикэ» Галина Идрисова – уроженка Чувашии. Она вышла замуж за татарина и переехала в Нижегородскую область. В семье мужа выучила татарский язык и приняла ислам.

«Мы проживаем в селе Андреевка Сергачского района. Сейчас уже вдвоем с мужем, дети переехали в Москву. Поженились в 1997 году. До этого татарского языка не знала. Меня научили муж, свекровь. Хотя не владею литературным татарским, на мишарском говорю свободно», – рассказала о себе Галина.

Стать мусульманкой она решила тоже после замужества.

«Мама вспоминала, что в детстве я говорила: “Не выйду замуж за чуваша”. Мне суждено было связать судьбу с татарином. Мои родители были рады, что зять – татарин, маме он очень понравился.

Победительница конкурса «Нижгарбикэ» Галина Идрисова – уроженка Чувашии. Она вышла замуж за татарина и переехала в Нижегородскую область Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Родители у меня были коммунисты, о Боге никогда не говорили. О мусульманских традициях я знала по тому, как в татарских деревнях люди приглашали в дом мулл, проводили собрания с чтением Корана. Мы посоветовались в кругу семьи и решили сделать с мужем никах, и я сама добровольно приняла ислам.

Сына назвали Динаром. Дочку – Динарой, но она умерла вскоре после рождения. Нашу вторую дочь зовут Алсу. С детьми всегда говорили на татарском. Сын сейчас ходит в мечеть. Думаю, в том, что молодая семья живет с родителями мужа, есть много положительных сторон. Они помогли нам воспитать хороших детей, обучили традициям.

Моих родителей уже нет в живых. В Чувашию езжу редко, у нас тут большое хозяйство, так просто не оставишь, да и дом в родном селе уже стоит под замком. Родные переехали в город, они живут в Чебоксарах.

Со временем научилась готовить татарские блюда, вязать, вышивать. У нас в селе есть фольклорный ансамбль «Умырзая», мы там поем, танцуем народные танцы. Создаем театрализованные представления на основе обрядов, таких как сбор полотенец к Сабантую, свадьба», – рассказала Галина Идрисова.

В своей презентации к конкурсу Галина апа назвала девиз по жизни: «Чем меньше человек говорит, тем умнее кажется». На сцене она также придерживалась этого правила – отличалась среди других конкурсанток своей скромностью и интеллигентностью.

Самые яркие номера

Хотелось бы сказать несколько слов о самых ярких номерах в конкурсе. Например, сотрудница Дома культуры села Кочко-Пожарки Наиля Зиганшина свою презентацию сделала в виде небольшого театрализованного представления. Она составила сценарий и показала самые важные моменты своей жизни. Жюри высоко оценило это выступление.

Наиля Зиганшина свою презентацию сделала в виде небольшого театрализованного представления. Жюри высоко оценило это выступление Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В конкурсе на самую умелую хозяйку членам жюри предстояло выбрать из множества действительно хороших и достойных работ. Это и прекрасные блюда национальной кухни – бэлиш, перемяч, кыстыбый, кош теле… Кто-то реконструировал бабушкины ичиги – кожаные узорные сапожки. Были здесь и вышитые мечети, полотенца с богатым орнаментом, а также красивые женские калфаки, украшенные бисером.

Не скрою, мы ожидали увидеть среди работ и конкурсных номеров больше аутентичных, присущих именно нижегородским татарам вещей. Хотелось бы, чтобы в будущем наши соплеменники обращали на эту особенность больше внимания.

Поэтому среди выступлений выделялась сцена «Орчык бэйрэме», подготовленная Рамилей Закировой. Это местный, уже почти забытый обычай нижегородских татар собираться вместе и прясть пряжу. «Орчык омэсе» – праздник веретена, это помочи, организуемые в селе поздней осенью. Женщины собирались дома у односельчанки и помогали ей прясть пряжу из овечьей шерсти. Кто-то чистил шерсть и взбивал, кто-то прял, а кто-то наматывал нитки в клубок или вязал из пряжи. Таким образом, разделив работу, женщины облегчали себе труд, и их занятие уже не казалось таким скучным. Вдобавок работу разбавляли веселыми разговорами и песнями.

Среди выступлений выделялась сцена «Орчык бэйрэме», подготовленная Рамилей Закировой. Это местный, уже почти забытый обычай нижегородских татар собираться вместе и прясть пряжу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Другой номер, изображающий обряд имянаречения, на наш взгляд, получился не таким удачным. Тут, скорее всего, сказались недочеты при постановке – молитв, прочитанных муллой, в зале совсем не было слышно, к тому же номер показался слишком затянутым. Надеемся, что в следующий раз организаторы обратят внимание на подобные недочеты.

«Надо уметь признавать поражение»

Участие в работе жюри для меня лично стало неожиданностью – нас просто посадили за стол, возможно, потому, что мы гости из Казани. Мы оценивали выступления конкурсанток по пятибалльной системе. Примечательно, что табличек с оценкой один или два балла у жюри не было. Старались судить справедливо и по достоинству оценивать хорошие номера. Несмотря на это, членам жюри пришлось выслушать критику от участниц и их болельщиков, недовольных результатами.

Хочется сказать, что все участницы – взрослые люди и знают, что в любом соревновании бывают победители и проигравшие. И не стоит придавать столько значения неудаче, ведь это всего лишь один случай в жизни, не являющийся в ней чем-то решающим. Жюри приходилось учитывать все нюансы – кто-то показал не самый яркий номер, но уложился в отведенное для него время, а кто-то подготовил прекрасное выступление, однако на пару минут вышел за пределы регламента… Конечно, во втором случае жюри не стало снижать хорошему выступлению баллы. Безусловно, все конкурсантки старательно готовились, приложили много сил и надеялись на победу, но это же естественно для любого конкурса. Хочется пожелать нашим милым женщинам в будущем научиться принимать поражение и не расстраиваться, если победа не досталась именно им. А жюри уже было готово к подобной картине и отнеслось к критике с пониманием.

Стоит отметить, что никто с праздника не ушел без приза. Каждая конкурсантка была вознаграждена за свои старания – красивым титулом в своей номинации и памятным подарком Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоит отметить, что никто с праздника не ушел без приза. Каждая конкурсантка была вознаграждена за свои старания – красивым титулом в своей номинации и памятным подарком. А подарки были очень хорошие: мультиварка, чайник, кофеварка, набор посуды. Еще раз хочется поаплодировать Разиле Ардинатовне, которая сумела организовать праздник и награждение на высоком уровне.

«И угостить могут, и “побить”»

Народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхутдинов на одном из своих концертов в 1990 году дал такую шуточную характеристику нижегородским татарам: «Сергачские мишари – гремучая смесь из трех татар, трех башкир, двух русских и одного еврея. Все вместе дружно приходят на концерты, заполняют весь зал, умеют хорошо отдыхать. Поднимаются к тебе на сцену, и танцуют с тобой, угощают друг друга, и концерт с удовольствием смотрят. Они тебя тут же и угостить могут, и “побить”! Такой вот удивительный народ. И я очень скучаю по этим мишарям и каждый год еду в Москву», – говорил артист.

Что ж, спустя годы мне и самой пришлось убедиться в этом. У меня тоже от поездки остались противоречивые ощущения. Но не хотелось бы, чтобы все рассказанное выше наши соплеменники воспринимали как критику. Это же естественно – получить новые впечатления, удивляться чему-то, иначе в чем смысл такой поездки? В моем журналистском опыте были и случаи, когда зарекалась больше никогда не приезжать в какое-то место. А в Нижегородский край у меня осталось желание приехать отдельно, чтобы пообщаться с жителями, рассказать об особенностях жизни, быта, культуры края. Кто знает, возможно, и получится это сделать.

Конкурс «Нижгарбикә» проводится Национально-культурной автономией татар Нижегородской области, организацией татарских женщин «Ак калфак», областной газетой «Туган як», Домом культуры Сергачского района при поддержке Всемирного конгресса татар и администрации Нижегородской области.

Зиля Мубаракшина, intertat.tatar

Перевод