Нижегородское «Торпедо» уволило Дэвида Немировски с поста главного тренера

Контракт наставника «Торпедо» Дэвида Немировски расторгнут по инициативе нижегородского клуба. Об этом заявил сам канадский специалист.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло девятое место в Западной конференции и осталось за бортом плей-офф Кубка Гагарина.

«27 февраля были расторгнуты контракты со всем тренерским штабом, 28-го числа мы подписали все документы. Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли. В середине февраля было собрание с руководством, мы всё обговорили, и они объявили, что не будут продлевать договор. Тем не менее я решил доработать товарищеские матчи.

Конечно, невыход в плей-офф повлиял, плюс мы работали в клубе уже четыре года, видимо, руководство решило что-то поменять. Это нормальная ситуация, никаких обид на "Торпедо" у меня нет. Конечно, я хочу продолжить работу в КХЛ, сейчас это мой приоритетный вариант. Пока жду предложений», – цитирует Немировски «Чемпионат».