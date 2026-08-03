Нижегородский театр «Вера» представит спектакль «Сказка о царе Салтане» в Москве

Нижегородский детский театр «Вера» 5 августа представит спектакль «Сказка о царе Салтане» (6+) на Всероссийском фестивале «Россия-Театр-Общество» (6+) в Москве. Постановка войдет в программу «Театральная неделя», которая проходит с 1 по 9 августа в парке «Зарядье». Об этом сообщили в департаменте культуры Нижнего Новгорода, передает «Время Н».

Каждый день фестиваля посвящен одному из восьми федеральных округов. 5 августа пройдет день Приволжского федерального округа, в рамках которого артисты театра «Вера» представят в Москве Нижний Новгород.

В программе «Театральной недели» театры со всей России показывают свои лучшие спектакли. Зрители могут познакомиться с современной театральной жизнью разных регионов страны. Фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

«Сказка о царе Салтане» идет на сцене театра «Вера» уже 27 лет и за это время стала его самым посещаемым спектаклем. За годы постановку сыграли 435 раз. Театр неоднократно показывал ее и за пределами своей сцены – на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина в Болдине, у стен Нижегородского кремля и на пешеходной улице Большой Покровской.

В 2025 году спектакль вошел в число 300 лучших постановок страны в проекте «Золотой фонд театральных постановок России». Художественный руководитель театра Вера Горшкова назвала выступление в рамках всероссийского театрального проекта большой честью для коллектива и новой важной вехой в истории спектакля.