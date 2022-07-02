Нижегородские власти прорабатывают вопрос о восстановлении электрички в Казань

Власти Нижегородской области работают над восстановлением электрички в Казань. Идут переговоры с РЖД, рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

«В ходе недавней поездки в Пильну общался там на улице с местной жительницей. Она попросила содействия в восстановлении электропоезда в Казань. Прорабатываем этот вопрос с РЖД», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Никитин также рассказал о запуске «Валдаев» в Чувашию, Марий Эл и Ивановскую область. Кроме того, в Киров теперь курсирует «Ласточка».

