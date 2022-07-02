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Транспорт
2 июля 2022  10:27

Нижегородские власти прорабатывают вопрос о восстановлении электрички в Казань

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Власти Нижегородской области работают над восстановлением электрички в Казань. Идут переговоры с РЖД, рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

«В ходе недавней поездки в Пильну общался там на улице с местной жительницей. Она попросила содействия в восстановлении электропоезда в Казань. Прорабатываем этот вопрос с РЖД», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Никитин также рассказал о запуске «Валдаев» в Чувашию, Марий Эл и Ивановскую область. Кроме того, в Киров теперь курсирует «Ласточка».
 

#электричка #глеб никитин
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