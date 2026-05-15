Общество 15 мая 2026 13:44

Нижегородские учителя будут вести всего пять документов вместо десятков – Минобразования

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал ситуацию с чрезмерной отчетностью в школах, сообщает ИА «Время Н». В распространенном министерством комментарии глава ведомства рассказал о работе по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.

Пучков отметил, что для реализации этой задачи создана специальная комиссия, деятельность которой уже принесла конкретные результаты. По итогам анализа документооборота отменили 17 видов внутренней отчетности, отнимавших у педагогов значительное время. Кроме того, 12 документов перевели в электронный формат, что ускорило их обработку и снизило потребность в бумаге.

На сегодняшний день учитель обязан вести всего пять официальных документов, что позволяет ему сосредоточиться на воспитании детей и преподавании, подчеркнул министр.

Для оперативного реагирования на проблемы создали каналы обратной связи, в частности чат-бот «Помощник Рособрнадзора». Педагоги могут напрямую сообщать о случаях, когда администрация заставляет их заполнять избыточную отчетность, не предусмотренную нормативами. За время существования чат-бота поступило 174 обращения, что подтверждает его востребованность.

