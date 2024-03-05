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Нижегородские танкисты показали начинку затрофееного у ВСУ БМП «Брэдли»
Видео с осмотром российскими танкистами американской боевой машины пехоты (БМП) «Брэдли» опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Павел Кукушкин.
По данным автора, вышеупомянутый образец переданной США для ВСУ техники, был захвачен в боях за Авдеевку бойцами 10-го Нижегородского танкового полка.
На кадрах, скорее всего, мехводы российского подразделения. Они осматривают «начинку» боевой машины, отмечая, что БМП находится на ходу – заправляй и заводи.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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