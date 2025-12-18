news_header_top
Общество 18 декабря 2025 20:41

Нижегородская разработка ляжет в основу нацпроекта по технологическому лидерству

Российский научный фонд подвел итоги конкурса по отбору технологических предложений для реализации задач национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщает «Время Н».

По итогам экспертизы научно-технологического совета были отобраны три инициативы со всей страны. В их число вошел проект нижегородской компании «Алькрона», предусматривающий создание цифровой платформы для проектирования комбинированного режущего инструмента с применением методов машинного обучения и аддитивных технологий.

Общий объем финансирования проекта составит 33 млн рублей. Реализация разработки будет осуществляться за счет гранта РНФ в размере 30 млн рублей, а также внебюджетных инвестиций компании на сумму 3 млн рублей.

На основании сформированного перечня технологических предложений Российский научный фонд планирует провести конкурсы ориентированных и прикладных научных исследований. Ожидается, что в результате реализации проектов будут созданы прототипы технических решений, новые виды продукции, а также разработаны современные технологические процессы и оборудование.

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

