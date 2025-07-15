Нижегородцы завершили строительство первых объектов в Мангушском округе ДНР

В Мангушском муниципальном округе Донецкой Народной Республики введены в эксплуатацию первые два объекта, построенные и отремонтированные при участии Нижегородской области. Как сообщает «Время Н», завершены работы по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы в поселке Мангуш, а также оснащению сельского клуба в селе Азовское.

Работы стали частью инфраструктурной поддержки региона в рамках статуса шеф-территории. Напомним, Нижегородская область с 2025 года помогает восстановлению Мангуша, а ранее — Харцызска и Иловайска.

Создание ЕДДС в Мангуше стало одним из приоритетных направлений. По словам замгубернатора Андрея Гнеушева, который весной этого года посетил округ с рабочим визитом, служба позволит оперативно реагировать на пожары, коммунальные аварии и другие нештатные ситуации.

«Создание ЕДДС — это важный шаг для повышения безопасности и качества жизни. Благодаря современному оборудованию и цифровым системам удается быстро отслеживать и устранять возникающие проблемы», — отметил он.

Работы на объекте велись с опережением сроков: капитальный ремонт помещений, замена сетей, установка водоснабжения, санитарного оборудования и автономного источника питания завершены за 2,5 месяца. Об этом сообщил директор подрядной организации Сергей Демчук.

Кроме того, в селе Азовское после ремонта начал работу обновленный сельский клуб. Здание полностью переоснащено, включая зрительный зал. Обновленный клуб уже стал площадкой для концертов, кружков и встреч местных жителей.

«Клуб стал центром культурной жизни. Он востребован у всех поколений. Особенно рады дети и пожилые люди. От всей души благодарим Нижегородскую область и губернатора Глеба Никитина за поддержку», — подчеркнула замглавы округа Наталья Тосхопаран.

Как отметили местные жители, клуб не ремонтировался много лет. Теперь он стал уютным и комфортным общественным пространством.

В 2025 году Нижегородская область планирует восстановить 31 объект в Мангушском округе. Курирует проект Дом народного единства, на базе которого работает специальный проектный офис по реализации инфраструктурных инициатив.