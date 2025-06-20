Нижегородская область и Гагаузия обсудили на ПМЭФ укрепление сотрудничества

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян встретился с представителями исполнительного комитета автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова – заместителем председателя исполкома Виктором Петровым и начальником управления делами башкана и исполнительного комитета Иваном Колиогло – в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает издание «Время N» со ссылкой на пресс-службу Правительства области.

«Для Нижегородской области Гагаузия является перспективным партнером. Мы развиваем взаимодействие на основе соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в 2010 году. Кроме того, налажено межмуниципальное сотрудничество: два соглашения о побратимских связях объединяют Воротынский район Нижегородской области с Комратским районом Гагаузии, а также городской округ город Бор с городом Чадыр-Лунга», − заметил Саносян.

«Сейчас мы работаем над планом мероприятий по реализации соглашения на 2025−2028 годы», − добавил он.

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в экономике, образовании, медицине и культуре. Собеседники также высказали взаимную заинтересованность в обновлении плана мероприятий на основе соглашения 2010 года с акцентом на развитии взаимодействия между экономическими зонами Нижегородской области и Гагаузии, а также на обмене опытом по привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Отдельно была указана на необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества. Речь шла о проведении совместных бизнес-миссий и участии в профильных форумах и выставках.

Обсуждались также программы аграрных стажировок для гагаузских специалистов, перспективы сотрудничества в сфере туризма и образования, включая предоставление квот для студентов и специалистов, возможность проведения Дней гагаузской культуры в Нижегородской области и гастролей творческих коллективов.

«Мы высоко ценим сложившиеся отношения с Нижегородской областью и видим огромный потенциал для их дальнейшего развития. Совместные проекты в пищевой промышленности и туризме, а также обмен опытом в привлечении инвестиций − это лишь часть наших амбициозных планов», − заметил в этом контексте Виктор Петров.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».