Нижегородская область будет тиражировать цифровое решение Татарстана

Нижегородская область и Республика Татарстан в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее обмен успешными управленческими практиками. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Отмечается, что первым этапом совместной работы станет тиражирование разработанного и апробированного в Татарстане цифрового решения для поддержки бизнеса — портала ФАСТТРЕК.РФ.

Портал работает в формате «единого окна»: подать заявку и отследить ход ее исполнения можно дистанционно в «Личном кабинете» пользователя, на ресурсе представлены все меры поддержки, действующие в регионе.

«ФАСТТРЕК.РФ позволил снять бюрократические барьеры. Все предлагаемые предпринимателям меры финансовой̆ поддержки доступны на расстоянии „клика“. Нам важно, что разработку внедряют соседние субъекты РФ. Мы со своей стороны также готовы перенимать релевантные практики, обмен которыми способствует укреплению партнерских взаимоотношений и созданию однородных условий для развития бизнеса по всей стране», — отметил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в дальнейшем планируется создать онлайн-портал для комплексной и оперативной поддержки МСП: «За его основу в Нижегородской области возьмем функционал платформы ФАСТТРЕК.РФ, которая создана и уже используется правительством Республики Татарстан».