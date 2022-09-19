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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  14:34
Полина Шевчук

Нижегородец попался полицейским в Татарстане с 3 кг мефедрона в рюкзаке

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На посту полиции «Малиновка» автоинспекторы остановили автомобиль, на пассажирском сиденье которого находился 34-летний житель Нижегородской области. Во время проверки мужчина заметно нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть его вещи, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В рюкзаке у пассажира стражи правопорядка нашли полиэтиленовый пакет, в котором лежали шесть свертков с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в свертках был мефедрон общим весом 3 кг.

Нижегородец пояснил, что в середине августа в интернете он увидел предложение о работе – нужно было перевозить наркотики из одного города в другой. В начале сентября он поехал в Московскую область, где забрал из тайника товар. Наркотики он вез в Казань, где должен был расфасовать их по мелким партиям и оставить в тайниках-закладках.

Возбуждено уголовное дело.
 

#наркотики #наркокурьеры #МВД по РТ
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