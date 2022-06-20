Нижегородцу, попавшемуся автоинспекторам с кило наркотиков в РТ, дали семь лет строгача

Как установил суд, 13 декабря прошлого года 28-летний житель Нижегородской области забрал в Твери почти килограмм «синтетики», после чего поехал на арендованном авто в Челны. Однако на трассе М7 в Пестречинском районе молодого человека остановили автоинспекторы, которые и нашли в машине запрещенные вещества.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Свою вину он полностью признал.

Суд отправил нижегородца на семь лет в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.