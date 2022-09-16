Нияз Халиуллин: «Такого концепта как “Агрополия” нет в России, а может быть и в мире»

В Казани с 21 по 24 сентября пройдет международный форум Kazan Digital Week. В этом году особое внимание уделят блоку «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». О том, как развиваются IT-технологии в АПК Татарстана «Татар-информу» рассказал директор Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ) Нияз Халиуллин.

Нияз Халиуллин: «Наш центр отвечает за блок, связанный с агропромышленным комплексом» Фото: предоставлено РИВЦ

Экспозиция с технологиями АПК займет 20% выставки на Kazan Digital Week

Нияз Андреевич, РИВЦ – соорганизатор форума Kazan Digital Week. Расскажите, пожалуйста, что ждет его участников?

– Наш центр отвечает за блок, связанный с агропромышленным комплексом (АПК). В этом году мы арендовали большую площадь – одну тысячу квадратных метров.

Блоку «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» на форуме будет уделено особое внимание. Деловая программа затронет наиболее «острые» вопросы сферы Агро-IT: импортозамещение, недостаток оборудования и кадров в этой области. В условиях санкций аграриям нужны новые решения, успешные кейсы и «работающие» схемы. Что касается самой выставки – здесь будут представлены компании, которые участвуют в цифровизации АПК.

– Чем отличается выставка АПК на Kazan Digital Week в этом году от предыдущей?

В прошлом году мы впервые были представлены на форуме. До этого нас не было вообще. В том году у нас была проба пера. Не было концепции и идеи. Наш стенд занимал всего лишь 10 кв. м. В этом году у нас появилась идея, которую мы реализовали на 1 тыс. квадратных метров.

– Что будет на вашем стенде?

– Будет 18 экспонентов, фуд-корт, зона виртуальной реальности. Мы решили создать формат дружественного соперничества в VR зоне между представленными направлениями, где каждый сможет испытать современные технологии в сфере развлечения и узнать о возможностях VR -разработок в образовании. Будут представлены компании The Deep и Hart Digital.

Блоку «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» на форуме будет уделено особое внимание. Будет 18 экспонентов, фуд-корт, зона виртуальной реальности. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На форум приедут делегации из 15 стран

– Что планируется обсуждать на форуме?

– Форум начнется с глобальных тем. Среди них, например, «Основные мировые вызовы в сельском хозяйстве». А закончится прикладными, которые помогут решить проблемы региона и бизнеса. Всего мы отобрали 60 спикеров. Один из экспонентов предстоящей выставки проведет вебинар на тему «Беспилотный транспорт в Татарстане».

Ожидается, что площадку посетят делегации из 15 стран. Отдельное внимание мы уделили целевой аудитории, которая будет присутствовать на выставке. Ее мы поделили на несколько групп: органы исполнительной власти – региональные и федеральные, делегации из «дружественных» стран и сам бизнес.

– А что на форуме сможет получить «целевая аудитория»?

– Если говорить про делегации из других стран, то они смогут посмотреть, что делается в Татарстане и перенять опыт. Что касается органов исполнительной власти по АПК – это обмен опытом, потому что наш регион достаточно интересный. А в целом, блок цифровизации сельского хозяйства в регионах, в 90% случаев либо ничем не закрыт, либо закрыт частично. Наш опыт показывает, что уровень взаимодействия бизнеса и государственных органов в Республике Татарстан позволяет быстро разрабатывать и реализовывать проекты для поставленных целей.

– Вы говорили, что выставку посетят делегации из 15 стран. Какие страны будут?

– Точно приедут представители из Арабских Эмиратов, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана.

«Будут выставляться компании-разработчики, компании интеграторы в области растениеводства, животноводства и переработки, учета» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 21 веке если ты владеешь информацией, можешь больше заработать»

– Расскажите, пожалуйста, какие компании будут представлены на выставке?

– В первую очередь, будут представлены компании, которые являются разработчиками региональной системы «Агрополия», а также компании, которые участвуют в софинансировании агробизнеса.

Также будут выставляться другие компании-разработчики, компании интеграторы в области растениеводства, животноводства и переработки, учета.

– А каким опытом будет делиться Татарстан?

– У нас есть масштабный проект. Мы реализуем замкнутую экосистему, где связаны цифровые сервисы бизнеса, региона и федеральные государственные системы. Он называется «Агрополия». Такого концепта в России точно нет. Может быть, это даже уникальный концепт в мире. Но с помощью проекта мы можем получить аналитику сельского хозяйства режиме онлайн по всей стране. На Kazan Digital Weeek мы покажем, как это все работает.

– И как работает «Агрополия»?

– «Агрополия» – это только название. В системе много разных сервисов. К примеру, данные – всего один из них. Сейчас пока что происходит ручной сбор данных. Но в рамках этого года мы систему автоматизируем. Также есть сервисы по космомониторингу, которые следят за полями с космоса.

В 21 веке если ты владеешь информацией, можешь больше заработать. К примеру, если у тебя есть покупатель на молоко, который говорит, что это самая лучшая цена, иначе он сказать не может. Если ты владеешь средней информацией, сколько это молоко стоит по рынку, у тебя есть основания для торга. И в этом плане имея информацию, ты можешь выиграть.

– А насколько это дорогостоящий проект?

– На реализацию проекта из регионального бюджета в 2022 году было выделено 300 млн рублей, также вложился бизнес. Суммарно было потрачено порядка 500 млн рублей.

Мы начали разрабатывать проект в 2020 году. Но тогда мы все делали «на коленке», поэтому за «ноль» денег. Вообще, основная проблема того, почему регионы не могут реализовать проекты, связана со скоростью поступления денег.

– Какие еще проекты будете показывать?

– Все крутится вокруг данных. Сама по себе цифровая трансформация подразумевает управление чем-то на основании цифровых данных. Основной посыл в этом. Что касается самой деловой программы, будут обсуждаться темы, как бороться с засухой, голодом с помощью цифровых технологий.

«У нас есть масштабный проект. Мы реализуем замкнутую экосистему, где связаны цифровые сервисы бизнеса, региона и федеральные государственные системы. Он называется «Агрополия». Фото: ru.freepik.com

«Хотелось бы видеть Татарстан в числе первых по цифровизации в АПК»

– Как вы считаете, насколько сейчас АПК Татарстана цифровизировано?

– Ну, честно говоря, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать себя со средней температурой по больнице, то очень классно. Если подходить самокритично, то все очень плохо. Все относительно.

– Какие есть проблемы в отрасли АПК?

– Основная фундаментальная проблема, которая есть во многих отраслях – дефицит специалистов. Это фундамент, на котором все строится. В рамках этого года мы запустили уникальную образовательную программу для топ-менеджмента. Такого формата обучения аграриев точно нет. Обучиться могут руководители высшего и среднего звена сельхозпредприятий. Цель программы – привитие руководителям агробизнеса навыков управления своим предприятием на основании данных. Без понимания того, как нужно работать с цифрой, никакая цифровизация не сдвинется с точки.

– На какой результат вы рассчитываете по итогам форума?

– Нам важно не только масштабировать «Агрополию», но и поделиться опытом в плане образования. Это немаловажно в плане тех решений, которые предлагают частные компании бизнесу. Хотелось бы видеть Татарстан в числе первых по цифровизации в АПК. Для этого нужно создавать определенные условия и их масштабировать. Важно инициативу региона вывести на другой уровень.