Нияз Гафиятуллин: Образование – это консервативная система, ей тяжело меняться

Сегодня образование перестало быть просто образованием. Родители начали говорить о том, как дети себя чувствуют, интересоваться их мнением, обращать внимание на то, чего они хотят добиться в будущем. Такое мнение во время дискуссии «Центр семейной жизни: Как города Татарстана меняются для детей и родителей», которая прошла в рамках программы «Городские модераторы», выразил директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин.

«Радует, что такие вопросы задаются. Раньше подготовил уроки, сдал экзамены, и это было единственным индикатором. Так работать намного проще. Но как измерить креативность, работу в команде? Все эти навыки необходимы в будущем», — прокомментировал он.

Гафиятуллин также отметил высокую вовлеченность родителей, избалованность выбором в плане дополнительного образования для детей.

«Если вы посмотрите на образовательный ландшафт Казани, вы увидите, что там выбор абсолютно на любой вкус: математика, физика, дисциплинарность, многопрофильность. У родителей возникает резонный вопрос — они начинают выбирать, хотеть. Мне кажется, что это очень хороший эффект обратной связи», — добавил докладчик.

Главная проблема, по мнению директора Международной школы Казани — быстрая смена поколений. Если раньше это происходило в течение десятилетия, то на сегодняшний день это происходит гораздо быстрее.

«Образование — это консервативная система, ей тяжело меняться. Она очень большая, на накатанных рельсах стоит, очень стандартизирована. Это вызов, когда мы должны видеть в детях эти изменения, их правильно считывать <...> Дети меняются, школа должна успеть, но к тому времени, когда школа успевает догнали, дети уже поменялись опять», — заключил Гафиятуллин.