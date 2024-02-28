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Нияз Гафиятуллин: Образование – это консервативная система, ей тяжело меняться
Сегодня образование перестало быть просто образованием. Родители начали говорить о том, как дети себя чувствуют, интересоваться их мнением, обращать внимание на то, чего они хотят добиться в будущем. Такое мнение во время дискуссии «Центр семейной жизни: Как города Татарстана меняются для детей и родителей», которая прошла в рамках программы «Городские модераторы», выразил директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин.
«Радует, что такие вопросы задаются. Раньше подготовил уроки, сдал экзамены, и это было единственным индикатором. Так работать намного проще. Но как измерить креативность, работу в команде? Все эти навыки необходимы в будущем», — прокомментировал он.
Гафиятуллин также отметил высокую вовлеченность родителей, избалованность выбором в плане дополнительного образования для детей.
«Если вы посмотрите на образовательный ландшафт Казани, вы увидите, что там выбор абсолютно на любой вкус: математика, физика, дисциплинарность, многопрофильность. У родителей возникает резонный вопрос — они начинают выбирать, хотеть. Мне кажется, что это очень хороший эффект обратной связи», — добавил докладчик.
Главная проблема, по мнению директора Международной школы Казани — быстрая смена поколений. Если раньше это происходило в течение десятилетия, то на сегодняшний день это происходит гораздо быстрее.
«Образование — это консервативная система, ей тяжело меняться. Она очень большая, на накатанных рельсах стоит, очень стандартизирована. Это вызов, когда мы должны видеть в детях эти изменения, их правильно считывать <...> Дети меняются, школа должна успеть, но к тому времени, когда школа успевает догнали, дети уже поменялись опять», — заключил Гафиятуллин.
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