Нияз Гафиятуллин о запрете телефонов в школах: «Мы проиграли технологиям»

Запрет использования гаджетов во время уроков в школах, который начнет действовать в России с 1 сентября, не стал сюрпризом. Однако в первое время контролировать этот вопрос будет сложно, уверен член Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, директор международной школы Нияз Гафиятуллин. Таким мнением он поделился на пикнике «Политкухни» в Казани.

«Во многих местах локально это уже было решено. Многие учителя просили перед уроком сдать телефоны. Поэтому мне не кажется, что это станет большим сюрпризом, но на первых порах это будет сложно администрировать. Также нужно понимать, что мы в каком-то смысле проиграли технологиям. То есть каждый урок не может быть одинаково насыщенным и интересным», — заметил парламентарий.

Также он дал советы родителям школьников в преддверии 1 сентября. Так, по его мнению, не стоит давить на ребенка и заставлять его заранее обдумывать поступление в вуз и свое будущее. Важно учитывать его интересы, больше общаться и «отпускать», предоставляя право выбора. Родительская любовь и поддержка станут для подростка главными ресурсами для преодоления возможных трудностей.

«Также нужно помнить о том, что сейчас у нас прекрасные колледжи и техникумы, из которых выпускаются востребованные специалисты, а также в вуз поступить сегодня не большая проблема. Не нужно из-за этого выжимать из ребенка последние соки и забирать детство», — уверен Гафиятуллин.

Пикник популярного подкаста о еде и власти «Политкухня» состоялся в Казани 30 августа. Праздничная встреча приурочена ко Дню города и Дню Республики.

На пикнике в неформальной обстановке гости обсудили инициативы, принятые депутатами Госсовета шестого созыва в различных сферах, поделились своим видением актуальных вопросов, касающихся семьи, молодежной политики и патриотического воспитания, и перспектив развития нашей республики.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.