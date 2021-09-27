Нияз Билалов из Набережных Челнов стал чемпионом России по дзюдо
Дзюдоист из Набережных Челнов, воспитанник МАУ СШОР «Олимпийский» Нияз Билалов стал чемпионом России по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Соревнования прошли в Майкопе.
Бронзовую медаль в категории до 78 кг завоевала спортсменка центра дзюдо «Батыр» Александра Гималетдинова, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Татарстана.
Другие татарстанские дзюдоистки Айгуль Багаутдинова, Александра Гималетдинова и Мария Шекерова также стали бронзовыми призерами чемпионата.
Стоит отметить, что команда ПФО, в состав которой входили представители из Татарстана, завоевала бронзовые медали командного чемпионата, победив команду Сибирского Федерального округа со счетом 8:6.