Нияз Билалов из Набережных Челнов стал чемпионом России по дзюдо

Нияз Билалов

Фото: пресс-служба федерация дзюдо Республики Татарстан

Дзюдоист из Набережных Челнов, воспитанник МАУ СШОР «Олимпийский» Нияз Билалов стал чемпионом России по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Соревнования прошли в Майкопе.

Бронзовую медаль в категории до 78 кг завоевала спортсменка центра дзюдо «Батыр» Александра Гималетдинова, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Татарстана.

Другие татарстанские дзюдоистки Айгуль Багаутдинова, Александра Гималетдинова и Мария Шекерова также стали бронзовыми призерами чемпионата.

Стоит отметить, что команда ПФО, в состав которой входили представители из Татарстана, завоевала бронзовые медали командного чемпионата, победив команду Сибирского Федерального округа со счетом 8:6.