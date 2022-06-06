Нити творческой дружбы: «Татмедиа» подарило городу Микунь выставку карикатур Старчикова

В Доме культуры города Микунь Республики Коми открыта выставка классика советской карикатуры, заслуженного художника России, главного художника журнала «Чаян» Бориса Александровича Старчикова, посвященная столетнему юбилею мастера сатирической графики.

Судьба связала Старчикова с городом Микунь в ту пору, когда он, бывший солдат-фронтовик, отбывал здесь восьмилетний срок по печально известной 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР.

«В начале 50-х [годов] ему как художнику лагерное начальство поручило оформить здание строящегося местного Дома культуры, — рассказала директор учреждения Оксана Денисова. — Старчиков с бригадой заключенных успешно справился с заданием. Фасад здания украсили модной лепниной, а стены зрительного зала — барельефами великих русских писателей, которые можно видеть и сегодня. Кроме того, на площади перед зданием появилась скульптура, созданная Борисом Александровичем, — женщина с ребенком на руках…»

В Микуне есть городская библиотека имени Бориса Старчикова, которую возглавляет Надежда Соловьева — энтузиаст и главный хранитель памяти о художнике. «Осенью прошлого года была организована поездка работников культуры нашего города в Казань. Тогда мы посетили памятные места, связанные с именем Старчикова: побывали в художественном училище, которое он закончил, в редакции журнала „Чаян”, где он проработал десять лет и стал знаменит как карикатурист, побывали и на месте его захоронения на Арском кладбище… Тогда, во время встречи с нашей делегацией генеральный директор медиахолдинга „Татмедиа” Шамиль Садыков высказал идею — организовать в Казани выставку карикатур мастера, а затем представить ее и на коми земле…» — пояснила Соловьева.

Вскоре работы Старчикова украсили галерею «Татмедиа», а в начале июня этого года выставка открылась и в городе Микунь. Мероприятие проходило в рамках двух юбилеев — 100-летия Бориса Старчикова и 100-летия образования Усть-Вымского района в состав которого входит Микунь. На торжественном открытии было сказано немало слов не только о мастере, связавшем нитями творческой дружбы два города, но и высказана искренняя признательность Казани за предоставленную возможность познакомиться с работами художника. Бурными аплодисментами и словами благодарности встретили присутствующие сообщение специально прибывшего на открытие главного редактора журнала «Чаян» Рафаэля Халилуллова о принятом решении — за большой вклад в дело увековечивания памяти Старчикова передать выставку в дар городу Микунь.

Несомненно, эта уникальная выставка стала большим событием в культурной жизни города. В будущем ее посмотрят жители не только города Микунь, но и всей Республики Коми.