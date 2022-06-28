Nissan на полгода приостановил производство в России

Японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в России до сентября, то есть на всю первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы компании Макото Учиды.

Решение связано с тем, что ситуация на Украине может стать более серьезной и затяжной, чем предполагалось, сказал Учида. Он заверил, что компания будет предпринимать все необходимые меры для возобновления работы, несмотря на проблемы с поставками комплектующих.

Автозавод Nissan в Санкт-Петербурге ушел в простой в марте на фоне антироссийских санкций и нехватки комплектующих для производства. Завод работает с 2009 года и производит 100 тысяч машин в год.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации на Донбассе, после чего западные страны, осудившие это решение, ужесточили антироссийские санкции. Из-за сложностей, связанных с новыми ограничениями, ряд компаний приняли решение покинуть российский рынок.