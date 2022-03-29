«Ниши есть»: Татарстан намерен сохранить лидерство в IT-сфере

Сегодня в Казани в рамках международного форума Kazan Digital Week состоялась дискуссия «Как Татарстан переживет шторм и сохранит лидерство в IT-сфере». Среди участников мероприятия был и председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

«В нашей деятельности мы всегда используем цифровизацию. Мы по многим направлениям занимаемся информатизацией. В любом случае при анализе всех новых тенденций отмечают, что цифровизация является сквозной технологией», — заметил он.

По словам Рифката Минниханова, одним из основных примеров цифровизации могут являться интеллектуальные транспортные системы, которые внедрены в Татарстане. Одним из проявлений цифровизации, по его мнению, стала фотофиксация на дорогах. Однако не все жители республики положительно относятся к ней.

«Опрос показал, что 40% людей отмечают безопасность фотофиксации, а 60% считают, что она негативно сказывается на бюджете. Но в 2004 году в Татарстане было 882 погибших [в ДТП], а в 2021-м — 231. Кто бы что ни говорил, количество погибших уменьшается», — уверен он.

Рифкат Минниханов добавил, что обеспечить продолжение цифровизации может позволить возможность развития технологического предпринимательства. «Сегодня имеется стратегическая инициатива на федеральном уровне по развитию технологического предпринимательства. Поэтому стартапы становятся на первый план. Я думаю, что ниши есть», — пояснил он.

Эксперты отметили, что за последний месяц на российском рынке информационных технологий возникла ситуация неопределенности. Некоторые специалисты покинули страну, а на поставку оборудования и электронной компонентной базы введены экспортные ограничения. Однако текущая ситуация, по мнению генерального директора АО «ОЭЗ „Иннополис“» Рената Халимова, позволяет найти новые возможности для развития стартапов.

«Сейчас такое окно возможностей, которым надо пользоваться. Говоря о стартапе — это гибкая структура, когда рынок меняется. Тогда можно транспортировать продукт, посмотреть, где еще можно что-то предпринять. Предприниматель отличается тем, что он очень гибок и может легко меняться под конъюнктуру, в которой находится», — убежден руководитель ОЭЗ «Иннополис».

IT-рынок в Татарстане продолжает развиваться, и республика смогут сохранить лидерство в данной сфере, добавил генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» Нияз Халлиулин.

«Всё зависит от меры государственной поддержки, скорости ее предоставления, а также от того, какие компании будут замещать импортные системы. Для этого есть возможности. Рынок сейчас резко высвободился», — заключил он.