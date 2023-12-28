«Нищеброды не нужны»: Коробченко призвал бизнес использовать все возможности для роста

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В 2023 году у татарстанских предприятий, несмотря на сложности, была масса возможностей для роста и развития. Представителям бизнеса нужно воспользоваться возникшей ситуацией и занять места, освободившиеся после ухода западных компаний. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговом мероприятии в Торгово-промышленной палате РТ.

«Но это был год больших возможностей. И те, кто успел воспользоваться этими возможностями, сейчас на коне. И в продолжении 2024-й тоже будет трудным и тоже станет годом огромных возможностей. Поэтому не надо долго спать, раньше встаём и мы сможем оседлать весь рынок и импортозаместить всю продукцию», — призвал министр.

Он также рассказал, что накануне встречался с первым замминистром промышленности и торговли России Василием Осьмаковым, который был впечатлен экспортными возможностями Татарстана и пожелал остальным регионам приблизиться к таким показателям.

«Ещё раз скажу, что нам нужны богатые и сильные предприятия, нищеброды нам не нужны», — заключил Коробченко.