Нисаб Курбана в этом году составит 36 тыс. рублей

Совет казыев Духовного управления мусульман Татарстана по единогласному решению установил размер нисаба для совершения курбана в этом году. Он составит 36 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Размер нисаба Курбана равен стоимости 595 граммов серебра, что равняется 36 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы татарстанского муфтията.

Нисаб Курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным жертвоприношение в дни Курбан-байрама. Согласно традиции, это означает, что верующий должен совершить жертвоприношение, если у него есть свободные 36 тыс. рублей.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) ежегодно отмечается на десятый день месяца Зуль-хиджа. В 2021 году эта дата выпадает на 20 июля.

Кроме того, Совет казыев определил время проведения праздничного намаза. В городах и селах Татарстана оно будет разниться.

Во всех мечетях республики гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. В частности, в Казани солнце 20 июля взойдет в 3.27, в Актаныше — в 3.07, в селе Старое Дрожжаное — в 3.39.

В столице Татарстана забойные цеха будут организованы в 16 специально отведенных местах. В других крупных городах республики специальные места для заклания согласовываются с местными мухтасибатами.