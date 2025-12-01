Нино: «Буду помнить гол «Рубину» всю жизнь»

Фото: fc-zenit.ru

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал свой гол в ворота казанского «Рубина» (1:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что в его карьере было много красивых голов, но важные голы всегда остаются в памяти. Сегодняшний гол очень важен, поэтому он будет помнить его всю жизнь.

«Был ли сегодняшний гол лучшим в моей карьере? Не знаю, потому что в моей карьере были очень красивые забитые мячи. Скажу так, в памяти остаются важные голы. И сегодняшний гол, безусловно, очень важен, поэтому я буду помнить его всю жизнь», – цитирует Нино «Чемпионат».

«Зенит» с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет с «Акроном» 6 декабря.

«Рубин» сыграет на выезде против ФК «Ростов» также 6 декабря.