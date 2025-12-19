Нина Останина заявила о необходимости усилить ответственность за отлов собак

Необходимо исполнять все необходимые меры законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя гибель девятилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Васильево Зеленодольского района.

Останина подчеркнула, что в подобных ситуациях речь должна идти не об изменении законов, а об усилении требований к органам власти и подрядным организациям, отвечающим за отлов животных.

Она указала, что в 29 регионах России уже приняты законы о безвозвратном отлове безнадзорных животных. По ее мнению, такую меру необходимо распространить на всю страну.

«Такая ситуация не только в Зеленодольском районе – так это случилось и в Красноярском крае, где погиб 10-летний мальчик, которого покусали собаки. В декабре 2 детских смерти – это просто недопустимо. 20 детей ежегодно гибнет от нападения собак», – подметила Останина.

Глава комитета заявила, что в Госдуме создана рабочая группа, которая подготовила 22 законопроекта, направленных на регулирование сферы обращения с животными. Восемь из них уже внесены в парламент, включая инициативы об обязательной регистрации и маркировке всех домашних животных. По ее словам, принятие этих законов планируется в январе.

«Если у нас получится принять этот закон в начале января, при регистрации животных мы будем знать, хозяйское это животное или бесхозное. Если у него нет хозяина, то надо иметь волю для того, чтобы отловить это животное, определить его в пункт временного содержания и понять, сколько оно там будет находиться», – добавила Нина Останина.

Если животное не забрали в приют или не нашли новых владельцев, допускается его усыпление.

Кроме того, депутат высказала мнение, что существующая система отдельных зоозащитных организаций нередко используется в интересах недобросовестных подрядчиков. Она подчеркнула, что приоритетом государственной политики должна оставаться защита жизни и безопасности людей, прежде всего детей.