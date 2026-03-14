Нилов заявил о возможном переходе России к четырехдневной рабочей неделе в будущем

Российский рынок труда со временем может перейти к четырехдневной рабочей неделе, однако этот процесс должен происходить постепенно и не во всех сферах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит «РИА Новости».

По его мнению, вводить четырехдневную рабочую неделю через жесткое законодательное регулирование не следует. Нилов считает, что такой переход должен происходить эволюционно – через диалог и постепенное сближение позиций между работниками, работодателями и государством. По его словам, рынок труда со временем может сам прийти к подобной модели.

Депутат отметил, что не все отрасли смогут работать в формате четырехдневной недели. При этом, по его словам, часть компаний и сотрудников будет активно использовать такой график.

Нилов также подчеркнул, что в целом люди должны работать меньше и иметь больше времени для себя и своих близких. Однако, по его словам, сокращение рабочих часов требует компенсации выпадающих трудовых дней. Он пояснил, что компенсировать их за счет бюджетных средств невозможно, поскольку для этого не хватит средств.

По словам парламентария, перекладывать эту нагрузку на работодателей также нельзя. Он объяснил, что в таком случае компании будут вынуждены повышать цены на товары и услуги, что может привести к росту инфляции и негативным экономическим последствиям.

Нилов отметил, что компенсировать сокращение рабочего времени можно за счет технологий. Он пояснил, что речь идет об оптимизации процессов, использовании искусственного интеллекта и робототехники. Депутат также напомнил, что государство уже субсидирует внедрение промышленных роботов.

При этом парламентарий подчеркнул, что переход к четырехдневной рабочей неделе не должен носить директивный характер. По его словам, этот процесс должен происходить постепенно и без негативных последствий, таких как снижение заработной платы, падение производительности труда или создание условий, при которых работодатели не смогут продолжать свою деятельность.