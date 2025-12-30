Нилов заявил, что предпосылок для отмены длинных новогодних праздников нет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил об отсутствии серьезных предпосылок для сокращения новогодних праздников. Его слова приводит «РИА Новости».

Дискуссии о пересмотре праздничного календаря ведутся последние 20 лет, регулярно возникая перед Новым годом и майскими праздниками. Однако депутат уверен, что нынешняя система уже устоялась. Общение со студентами и гражданами подтверждает: люди привыкли к продолжительному отдыху и выступают против его сокращения.

Парламентарий также акцентировал внимание на необходимости закрепить 31 декабря в Трудовом кодексе как постоянный выходной день.

Комментируя варианты реформы праздников, Нилов напомнил об инициативе Владимира Жириновского. Он предлагал оставить обязательными выходными только 1, 2 и 3 января, а остальные дни присоединять к оплачиваемому отпуску. Однако эта идея не получила поддержки ни в правительстве, ни у думского большинства.

Нилов добавил, что лично поддерживает длинные каникулы. При этом он отметил, что жизнь в стране не останавливается: предприятия непрерывного цикла, сфера услуг и обслуживания продолжают функционировать, а сотрудники в эти дни получают повышенную оплату труда.

Напомним, предстоящие новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.