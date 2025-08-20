news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 13:49

Нилов: «Татарстан показывает пример в благоустройстве и развитии городской среды»

Читайте нас в
Телеграм
Нилов: «Татарстан показывает пример в благоустройстве и развитии городской среды»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан сегодня считается одним из ведущих регионов России в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды. Успешный опыт республики может стать примером и для других субъектов Федерации, заявил депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Он отметил, что регулярно бывает в Татарстане в последние годы и лично видел, как меняются районы республики. В Менделеевске, например, в скверах установили множество скамеек из переработанных материалов, решив одновременно вопросы экологии и использования вторсырья. В Нижнекамске появился доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая колясочников.

В качестве успешного примера Нилов также привел благоустроенные Голубые озера Казани и другие парковые зоны республики, где создана современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

«Приезжая в Татарстан, я каждый раз стараюсь посетить Голубые озера. Я их называю Татарстанская Шамбала, либо, с учетом цвета воды, казанские или татарстанские Мальдивы. Посмотрите, это же благоустроенное место. Как сделано всё аккуратно, красиво, современно. Променад, раздевалки, туалеты, кафе – всё для людей. Когда приезжаешь, ты видишь, какое количество там детей прыгает. Это же сразу и настроение, и здоровье, и закалка», – отметил парламентарий.

Отдельно Нилов упомянул развитие дворовых территорий в Татарстане. Он назвал это направление ключевым и заявил, что один из удачных примеров – программа «Наш двор».

«Любой двор – это личное общественное пространство жителей. В Татарстане к этой теме подошли системно: спортивные площадки, детские комплексы, инфраструктура для маломобильных людей. Такой подход превращает двор в продолжение квартиры. Это очень важно», – сказал парламентарий.

По его мнению, именно комплексная работа власти и жителей делает Татарстан заметным лидером в благоустройстве.

«В каждом регионе есть своя изюминка. Но Татарстан отличается дисциплиной и ответственностью, жестким контролем со стороны региональной власти за всем, что происходит в республике: есть контрольные сроки, исполнители, меры реагирования, в том числе дисциплинарные. Это и дает эффект», – резюмировал Нилов.

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединяет более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках мероприятия проходит молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

В ходе форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#благоустройство территорий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025