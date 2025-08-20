Нилов: «Татарстан показывает пример в благоустройстве и развитии городской среды»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан сегодня считается одним из ведущих регионов России в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды. Успешный опыт республики может стать примером и для других субъектов Федерации, заявил депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Он отметил, что регулярно бывает в Татарстане в последние годы и лично видел, как меняются районы республики. В Менделеевске, например, в скверах установили множество скамеек из переработанных материалов, решив одновременно вопросы экологии и использования вторсырья. В Нижнекамске появился доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая колясочников.

В качестве успешного примера Нилов также привел благоустроенные Голубые озера Казани и другие парковые зоны республики, где создана современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

«Приезжая в Татарстан, я каждый раз стараюсь посетить Голубые озера. Я их называю Татарстанская Шамбала, либо, с учетом цвета воды, казанские или татарстанские Мальдивы. Посмотрите, это же благоустроенное место. Как сделано всё аккуратно, красиво, современно. Променад, раздевалки, туалеты, кафе – всё для людей. Когда приезжаешь, ты видишь, какое количество там детей прыгает. Это же сразу и настроение, и здоровье, и закалка», – отметил парламентарий.

Отдельно Нилов упомянул развитие дворовых территорий в Татарстане. Он назвал это направление ключевым и заявил, что один из удачных примеров – программа «Наш двор».

«Любой двор – это личное общественное пространство жителей. В Татарстане к этой теме подошли системно: спортивные площадки, детские комплексы, инфраструктура для маломобильных людей. Такой подход превращает двор в продолжение квартиры. Это очень важно», – сказал парламентарий.

По его мнению, именно комплексная работа власти и жителей делает Татарстан заметным лидером в благоустройстве.

«В каждом регионе есть своя изюминка. Но Татарстан отличается дисциплиной и ответственностью, жестким контролем со стороны региональной власти за всем, что происходит в республике: есть контрольные сроки, исполнители, меры реагирования, в том числе дисциплинарные. Это и дает эффект», – резюмировал Нилов.

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединяет более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках мероприятия проходит молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

В ходе форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.