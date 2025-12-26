Нилов, Созинов и Павлова поздравили детей в казанском инклюзивном центре «Вместе»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, глава Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов и председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов посетили в Казани инклюзивный центр дополнительного образования «Вместе» (ул. Журналистов, д. 13). Об этом «Татар-информу» рассказала сама Ольга Павлова.

В инклюзивном пространстве работают педагоги Центра детского творчества «Детская академия». Гости поздравили пребывающих в центре детей с разным уровнем здоровья, подарили им подарки и приняли участие в мастер-классе по изготовлению украшений из кожи – для родителей и других родственников клиентов центра.

«Безусловно, желаем всем деткам быть счастливыми вместе с их родителями. Это удивительное место для возрождения талантов детей, развития навыков. Здесь дети становятся успешными и радостными. Но самое главное, наверное, то, что здесь работают удивительные педагоги, проходят летние инклюзивные смены», – отметила Ольга Павлова.

«Тут удивительные музыкальные кабинеты и компьютерные классы, оснащенные современные техникой. [Здесь используют] современные подходы и методики. Удивительные дети, которые сами пишут стихи, играют на музыкальных инструментах. Но и также для детей с особенностями здесь проводят различные занятия по физической культуре и ОФП», – добавила общественница.

Собеседница агентства напомнила, что совсем недавно Президент России Владимир Путин приравнял инструкторов и тренеров по адаптивной физической культуре к педагогам. Это, акцентировала она, «стало, конечно, в канун Нового года большим подарком».

«Все ждут чуда, и мы как раз вместе с ребятами попробовали прикоснуться к этому чуду и сделать его своими руками», – заключила Ольга Павлова.