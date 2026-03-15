Общество 15 марта 2026 09:42

Нилов сообщил о плановой индексации военных пенсий 1 октября

Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит «РИА Новости».

Для военных пенсий действует отдельный порядок индексации, который зависит от роста денежного довольствия военнослужащих. В связи с этим повышение выплат также запланировано на 1 октября.

Нилов отметил, что коэффициент индексации уже заложен, однако правительство имеет право изменить его в зависимости от экономической ситуации и уровня инфляции.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году кабинет министров в сентябре своим постановлением повысил коэффициент индексации. Это, по его словам, положительно сказалось на размере выплат: пенсии были увеличены больше, чем это произошло бы без такого решения правительства.

Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

14 марта 2026
На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

14 марта 2026
