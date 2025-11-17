Нилов предложил закрепить за мобилизованными право на рабочее место при сокращениях

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект о дополнительной гарантии для мобилизованных при сокращении и планирует внести его в парламент. Документ находится в распоряжении «РИА Новости».

Согласно пояснительной записке, проект поправок к статье 179 Трудового кодекса предусматривает расширение социальных гарантий для граждан, которые выполняли задачи в условиях специального периода – во время мобилизации, военного положения или военного времени.

Инициатива предлагает закрепить за ними преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата.

В записке также указано, что действующая редакция статьи уже включает ряд льгот для некоторых категорий работников, в числе которых – инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны и родители несовершеннолетних детей, если второй родитель проходит военную службу по мобилизации или по контракту.

При этом гарантия не распространяется на тех сотрудников, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом по мобилизации, направлением в Росгвардию или заключением контракта с Минобороны.

Нилов отметил, что в Трудовом кодексе по-прежнему отсутствуют меры поддержки участников СВО, вернувшихся к работе после службы.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны иметь максимально возможные социальные гарантии, включая защиту трудовых прав. По его словам, подготовленный законопроект призван устранить эту несправедливость и обеспечить указанным категориям работников преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении.