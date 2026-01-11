Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям до пяти дней

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий пассажиров к авиакомпаниям с 30 до 5 рабочих дней с момента их поступления. Его слова приводит «РИА Новости».

Как ранее сообщали в аэропорту Шереметьево, за прошедшие сутки с аэродрома было вывезено более одного миллиона кубических метров снега.

По словам Нилова, с учетом современных средств связи, включая возможность подачи заявок, жалоб и претензий через сайты авиакомпаний, срок их рассмотрения можно и нужно сократить. Это позволит пассажирам быстрее понимать, на какую компенсацию они могут рассчитывать, какие дальнейшие шаги возможны и какие выводы сделаны перевозчиком.

«Предлагается с 30 до 5 рабочих дней сократить срок рассмотрения претензий. Это будет справедливо», – сказал Нилов.

Он отметил, что в последнее время произошел очередной погодный коллапс, сбои в системе обработки багажа, задержки рейсов, пересадки пассажиров, отмены рейсов, поломки самолетов авиакомпаний и экстренные посадки.

По мнению парламентария, эти ситуации вновь показали существующие проблемы с коммуникацией и качеством услуг в сфере авиаперевозок. При этом пассажирам предлагают направлять претензии напрямую авиакомпаниям, однако зачастую люди не могут ни дозвониться до службы поддержки, ни получить ответ в переписке.

Нилов напомнил, что в России действуют правила воздушных перевозок и нормы Воздушного кодекса, которые должны строго соблюдаться.

Он также назвал недопустимыми случаи, когда пассажира уведомляют о смене рейса с непонятного электронного адреса, из-за чего человек может не знать, что вместо Москвы он летит, например, в Сибирь – в рамках перераспределения пассажиропотока авиакомпанией.