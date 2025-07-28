Нилов попросит ФАС не допустить подорожания школьной формы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что направит в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой предотвратить спекулятивный рост цен на школьную форму. Его слова приводит ТАСС.

Нилов отметил, что ежегодно с приближением 1 сентября наблюдается рост спроса на школьные товары и некоторые продавцы начинают сознательно повышать цены. Он подчеркнул, что в нынешней экономической ситуации это недопустимо, поскольку финансовое положение большинства семей остается напряженным – люди закредитованы, у многих попросту нет возможности полноценно собрать ребенка в школу.

По мнению парламентария, государственные структуры должны не допускать ценовых злоупотреблений, особенно в отношении социально чувствительных категорий товаров. Он также выразил мнение, что ФАС может не только заранее обратить внимание на ситуацию, но и выпустить соответствующие рекомендации для участников рынка.

Ранее эксперты оценили возможный рост цен на школьную форму в этом году в пределах 8-10%. Стоимость полного комплекта, по подсчетам, может достигать от 7,5 до 28 тысяч рублей для мальчиков и от 8,5 до 25 тысяч – для девочек.