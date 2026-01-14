Нилов попросил Роструд разъяснить правила психиатрического освидетельствования работников

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Роструд с просьбой дать официальные разъяснения работодателям по вопросам медицинского психиатрического освидетельствования сотрудников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева сообщала, что с 1 марта работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если в ходе медицинского осмотра у них будут выявлены признаки психического расстройства.

Нилов пояснил, что обратился в Роструд, чтобы снизить социальную напряженность, избежать искаженного восприятия нововведений и предотвратить возможные злоупотребления. По его словам, официальные разъяснения должны быть доведены до всех работодателей, чтобы успокоить общественную дискуссию и исключить неверные трактовки норм.

Глава комитета уточнил, что приказ Минздрава, регулирующий порядок проведения медосмотров и подобных освидетельствований, действует с 2022 года. При этом он подчеркнул, что речь идет не обо всех работниках, а только об отдельных категориях, чья профессиональная деятельность прямо указана в нормативных актах.

По словам Нилова, требования касаются сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах, работающих с детьми, а также тех, чья деятельность связана с управлением транспортом, оружием, боеприпасами и аналогичными объектами.

Он отметил, что статья 220 Трудового кодекса РФ не претерпела изменений, однако в публичном пространстве ситуация нередко подается как расширение прав работодателей.

Политик указал, что подобные обсуждения формируют у общества ошибочное представление о якобы массовом нарушении прав работников и появлении дополнительных рычагов давления со стороны работодателей. По его мнению, действующие нормы в первую очередь направлены на обеспечение безопасности самих сотрудников, их коллективов и граждан в целом.